Crisis de comunicación en el caso Cifuentes

La primera rgla es dar la cara y ella delegó esa función en los responsables de la Universidad. Pues no, no y no. La Universidad es la que da los títulos y hay un articulo que dice:



Un Master 1.000EU y 2 masters 1.800EU. iguales a los de Cristina Cifuentes y además sin ir a clase.



Novas a compara lo que hace la Izquierda por los suyos y lo que hace el PP.