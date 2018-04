Los impedimentos para avanzar en eficiencia energética

Sólo una anécdota pero creo que ilustrativa en una doble vertiente.



Me encontraba hace años en una sala de lectura de una biblioteca pública madrileña, la calefacción estaba puesta siendo la temperatura en el interior elevadisima.. a pesar de que !!muchas de la ventanas estaban abiertas!!



De repente una bibliotecaria en camiseta de manga corta solicita atención y explica que en 10 minutos van a apagar las luces durante 5 minutos, ya que la biblioteca se va a sumar a una propuesta "por el clima".



Yo no tenía intención de decir nada, pero tras escuchar lo anterior no pude evitar acercarme al mostrador donde estaban los bibliotecarios y solicitar la atención de la que había hablado, para decirle que si no creía que quizás se conseguiría más "por el clima" regulando mejor la calefacción.



No hubo respuesta.