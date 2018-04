Fuego amigo contra Cifuentes

fui votante del pp ( desde 2014 y mientras esté rajoy de ciudadanos) y creo que deben dimitir cifuentes y el rector. dejé de votar al pp por este tipo de casos.



lo de rajoy es un patrón de conducta:



1) alguien delinque o hace algo corrupto (barcenas, rato, barbera, cifuentes, etc)



2) rajoy apoya a esa persona corrupta (se fuerte, reclamo presuncion de inocencia....)



3) el escandalo es tan grande que no se puede parar (carcel para barcenas, etc)



4) rajoy sigue apoyando al corrupto, o le da un puesto mejor



en fin, el pp se hunde solo, rajoy tu lealtad debería ser con españa, no con el pp



en los pocos meses que te quedan POR FAVOR haz algo lor españa, y no pienses tanto en ti y tu partido.



excelente articulo D Amador