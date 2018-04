La realidad oculta de la euroorden sale a la luz

#6YOMISMO: Pues por eso mismo no hacen falta para nada ni la UE ni la Euroorden. ¿Qué se gana con ambas? Nada.



Cuestión aparte es que en este caso el Tribunal alemán de paletos del norte no sólo ha examinado la doble incriminación, sino que se ha metido a dilucidar sobre el fondo del asunto valorando si ha existido o no "violencia", cuestión que le está vedada en un procedimiento de entrega europeo, dado que esa cuestión le corresponde exclusivamente al Tribunal que está conociendo del asunto, es decir, el español.



Es como Alemania exigiese que le entreguemos a un nazi por algún delito tipificado en sus leyes y nosotros decimos que no porque no opinamos como los alemanes.