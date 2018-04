España: más allá de lo previsible

Con todo respeto :



Toda es pura charlatanería y teatro. La Seguridad Social funciona igual que una mutua, y funcionó a la perfección siguiendo las pautas de sus fundadores hasta que llegaron los depredadores, derrocharon sus fondos multimillonarios hasta agotarlos, redujeron los nacimientos siguiendo secretas consignas, y con ello también el consumo y el número de consumidores; reformaron el mercado laboral siguiendo las pautas por el enemigo impartidas; y aumentaron temeraria e irresponsablemente el déficit de la Seguridad Social poniéndola en serio peligro de extinción por quiebra.



¿ En que cabeza cabe que sin nacimientos puede haber futuro ? Pero las mujeres dicen, y con razón, que sin dinero no pueden tener hijos. Para olvidar la catástrofe que se cierne sobre nosotros recurrimos a la fórmula de los romanos, pero a la moderna: el pan y circo para distraer a la plebe lo cambiamos por las tres Fs. : fiestas, futbol y follar que ya hemos hallado la fórmula eficaz para hacerlo sin que pase nada. Y todos tan contentos porque hemos conseguido burlar la Naturaleza y sin consecuencias. El colmo de la necedad.



Pues no hay más fórmula para superar esta situación que incrementar el número de consumidores pues sin ellos no hay ventas ni producción ni trabajo. La fórmula ya LA expresó en mi artículo EL AUGURIO DE LOS GURÚS al que pueden acceder directamente desde el buscador. No hay otra solución, no puede haberla.