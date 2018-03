Un claro mensaje para Vladimir Putin

Han sido los servicios secretos británicos. No tiene sentido para el gobierno ruso intentar matar justo antes del mundial, a un antiguo traidor ya juzgado, encarcelado y puesto en libertad (con un agente químico que lleva fácilmente a acusar a Rusia, como si no existieran las bombas o las pistolas). Además de acusar histéricamente sin esperar a los análisis y presionando a los expertos y diciendo que primero fue el restaurante, luego el coche y ahora la manilla de la puerta de casa. Lo que pasa es que los terroristas apoyados por el gobierno británico están perdiendo la guerra en Siria y están preparando un nuevo ataque químico falso allí para acusar a Siria y Rusia de utilizar armas químicas y así poder tener una excusa para bombardear ese país, ya devastado por los yihadistas armados por la OTAN. Cada vez hay más países que se están levantando contra el imperio, sus guerras y su destrucción, de ahí toda estos ataques falsos y esta histeria especialmente contra Rusia. No van a permitir más golpes de estado de la CIA como el de Kiev y la destrucción de más países como Libia o Siria. Se acabó.