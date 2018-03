¿Puede el blockchain salvar las pensiones?

Sería más fácil asegurar un sistema sostenible con un modelo híbrido

El déficit de la Seguridad Social, el aumento de la esperanza de vida y la dificultad para ahorrar están generando una preocupación creciente en la sociedad española. Parece un debate interminable y, lo preocupante es que no se vislumbra una solución a medio plazo.

Aunque es bien conocido que tenemos un modelo de reparto y, no de capitalización, no está de más recordar que ello implica que los que cotizamos estamos pagando a los que ya se han jubilado y esperando que los que vengan puedan pagar nuestras pensiones. Tiene su lógica como sistema de solidaridad intergeneracional, pero lleva a pensar que el futuro ya arreglará los problemas que tenemos. En mi opinión sería más fácil asegurar su sostenibilidad si tuviéramos un modelo híbrido de reparto-capitalización.

Según los cálculos de BBVA Research, para mantener la relación actual entre pensión media y salario medio en el futuro habrá que alcanzar los 27 millones de cotizantes en 2050, unos 10 millones más que en la actualidad. La probabilidad de que este escenario no se dé es muy alta, así que parece razonable empezar a buscar alternativas.

Tengo 37 años, soy CEO de una startup digital de Seguros, trabajo todo el día con tecnología y la verdad es que no sé si las pensiones llegarán vivas a nuestra generación. Así que me he propuesto participar en el debate y explicar lo que podemos aportar desde la tecnología.

Mucha de la tecnología que está cambiando el mundo ha nacido en espacios públicos, centros de investigación, universidades, etc. Todos los ciudadanos pagan por investigación y tecnologías que luego no vuelve a ellos porque los organismos públicos no saben capitalizarlo, y son las empresas privadas las que acaban beneficiándose y utilizando esas tecnologías. La tecnología tiene que entrar en el espacio público.

¿Y si la Seguridad Social fuera una DAO y funcionara con blockchain reduciendo costes al automatizar la gestión? Una DAO es una organización autónoma descentralizada. Está gestionada y dirigida a través de unas reglas automáticas (contratos inteligentes) implementadas con blockchain. Esto implica que no hay ninguna persona que intervenga en su funcionamiento, excepto en la definición de esas reglas. Además, cuenta con un registro digital seguro gracias a una base de datos distribuida. Si la Seguridad Social fuera una DAO reduciríamos costes operativos y transaccionales. A la hora de implementarlo lo más complicado sería ponernos todos de acuerdo con las reglas, pero una vez definidas permitiría mejorar las cuentas, sería más transparente para el contribuyente y haría que el fraude o la corrupción fueran prácticamente imposibles.

Las ventajas principales serían entre otras, la eficiencia: la automatización de las actividades de gestión reduce los costes operativos drásticamente. Por otra parte, destaco la inmunidad ante la corrupción: todas las acciones de un DAO quedan registradas y se pueden rastrear.

Un tercer aspecto destacable es la escalabilidad: una DAO es fácilmente ampliable para incluir más agentes y funciones. Sería necesario, para evitar costes transaccionales, la creación de una criptomoneda específica, transparente y regulada. En algunos foros ya se está hablando de la creación de un Cripto-Euro que permitiría avanzar mucho más rápido en el desarrollo de proyectos similares al que propongo.

En los últimos años criptomonedas como Bitcoin se han relacionado con especulaciones masivas y burbujas descontroladas, pero la tecnología que hay detrás está desarrollándose de forma exponencial y en 2-3 años veremos cómo da alas a iniciativas de gran calado.

Otro ejemplo relevante es la aplicación de esta tecnología en el sector de los seguros, ya hay varias startups proponiendo el uso de blockchain para crear seguros descentralizados. En estos casos el cliente recibiría las indemnizaciones o el pago de siniestros de forma automática. Si los datos públicos estuvieran en blockchain podrían activar las prestaciones mediante un contrato inteligente entre la compañía y el asegurado.

Entonces, ¿por qué no aprovechar la evolución tecnológica? Todo esto es posible y no es ciencia ficción. Debemos ser proactivos para encontrar solución al grave problema de las pensiones y dejar de mirar para otro lado.

