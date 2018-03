Un debate adecuado sobre pensiones

Al # 1



La retroactividad de las leyes es un principio contrario al Derecho. Incluso los simios en sus juegos no lo aceptan y se vuelven agresivos si les cambias las reglas en mitad del partido.



No he cotizado más de 40 años por la base máxima, hoy 3.751 €, para que ahora en mitad del partido me recorten la prestación correspondiente al doble del SMI o me congelen su importe. Equivale a una expropiación efectiva sin justiprecio. Es una injusticia y una cobardía.