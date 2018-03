Un muerto a medias (I)

Un tema, muy interesante, don Julio. Los dinosaurios se extinguieron, pero quedan lagartijas y cocodrilos que nos lo recuerdan. Los estados son cada vez más símbólicos que reales y esto no hay quien lo pare. Hoy tiene más poder Google que algunos gobiernos. Es la información la que da el poder, y toda información pasa por las entrañas de Google.



Las votaciones también se van a transformar en puro simbolismo. Una vez divinizada, la mayoría se transformará en ídolo como todos los dioses que ha habido.



El principio que debiera imperar, si es que somos racionales, es que el que pueda demostrar algo que lo demuestre por las leyes de la lógica. Las opiniones, cuando no expresan gustos personales, son mera expresión de la carencia de argumentos lógicos. Quizás por este motivo, Lenin decía que la libertad de opinión consiste en liberarnos de las opiniones. En un futuro digitalizado, todo trabajo no creativo lo harán robots. Los genios serán los que realizarán estos trabajos, y los que no sirven para crear se dedicaran a la política para vivir parasitando el erario público. Solo puede evitarse si se inventan robots que compren y consuman lo que otros robots fabriquen. Puede no gustarnos este futuro; pero para eso la naturaleza inventó la muerte, para vengarnos de lo que no nos gusta de la vida.