Pensiones, tiempo y responsabilidad

¿y desde cuando las cotizaciones sociales son un impuesto?



¿otra mentira mas y otro ataque mas a nuestros derechos y a nuestro presente y futuro?



forman parte de mi sueldo, de lo que me gano con mi trabajo (y de lo que le produzco a la empresa)



y por eso se incluyen en la ‘masa salarial’,



que es lo que se negocia en los convenios, no solo la escala salarial.



Y con esa parte MIA, me pago mi paro, mi futura pension y la sanidad mia y de mi familia.



Pero claro, si es ‘un impuesto’, entonces pasa a ser del empresario, y empieza la subasta a la baja de ese impuesto....



Y mi paro, mi futura pension y la sanidad mia y de mi familia se van a hacer puñetas.



La avaricia creciente de las elites es cada vez mas asquerosa y mas ruin.



LO QUIEREN TODO, y al resto, las migajas.



Vease los sueldos de merde, la extorsion de las horas extraordinarias no pagadas (ni se te ocurra decir algo, tragas o a la calle), etc.



Pero claro, sigan votando a PP y Ciudadanos, que asi nos va.