Con la libertad de expresión y el compromiso social: estoy con Iker

En mi artículo anterior hablaba sobre los peligros palpables, constatables hoy día en nuestra realidad cotidiana, que el gramscismo, el llamado marxismo cultural, está deparándonos a nivel mundial, y más concretamente en Europa. Iker Jiménez, a favor de la prisión permanente revisable

Y hoy, debo romper una lanza en apoyo de uno de los escasos periodistas verdaderamente independientes con los que tenemos la gran suerte de contar en España: Iker Jiménez.

Ser periodista en España suele conllevar el venderse a una u otra corriente ideológica mayoritaria, de las dos que dominan ancestralmente en nuestra piel de toro: rojos o azules, izquierdas o derechas, buenos o malos... Cayendo por voluntad propia en el maniqueísmo patrio que nos divide y nos acerca indefectiblemente a la goyesca imagen de Duelo a garrotazos o La riña. Nada hemos cambiado, ni que pasen cien años.

Un librepensador

Iker no se ha vendido. Iker es un librepensador, y ya sólo por eso cuenta con mi aprecio y admiración, máxime en un país que idolatra becerros y no de oro precisamente, y que se adocena a la mínima de cambio, con el reallity más bobuno o con el vocero político de turno.

Iker es un hombre que ha tenido desde siempre muy claras sus pasiones, y que las ha seguido pese a que el ambiente externo le fuera contrario. Dedicarse al mundo de los ovnis y de los fantasmas no es fácil en un terruño donde no se toleran las opiniones diversas, donde abrir la mente a las posibilidades es una herejía, donde el fútbol manda en las neuronas y los bares representan el ocio de la mayoría. España sigue siendo un país de analfabetos, de iletrados, mal que nos pese: unos lo son porque lo son, otros porque han sido manipulados sectariamente. Ninguno de ellos tiene ya remedio: la Educación, que debiera haber servido para darnos científicos, investigadores, ingenieros, literatos, grandes médicos, estadistas, economistas, etc. ha servido, y sirve en la actualidad, sobre todo para inocular en los niños ideologías absurdas. Así nos va.

Como decía, Iker ha caminado por su senda sin atender a los que tumbados a los lados del camino le insultaban, se mofaban de él... No hay mayores idiotas que los ignorantes soberbios y engreídos. Y de esos nos sobran a patadas en España, acobardados en su embriagada miseria, en el linde de las trochas que nunca recorrerán, intentando zancadillearte mientras tú miras hacia adelante.

Espíritu humanista

Pero mejor dejo de perderme: Iker no sólo ha trabajado en su campo, en el que podremos creer o no. No, no hablo de eso, sino de su auténtico espíritu humanista, que le ha llevado a expresar su compromiso social más allá de las modas y del mainstream vigente, de las suicidas ideologías imperantes, y ha demostrado ser portador de una profunda preocupación social, un interés auténtico por las personas y por sus problemas. Con una visión colaborativa, y con la misión de 'salvar' lo que nos quede de cordura y de humanidad. Y siempre desde la claridad expresiva libre de ampulosidades y de dobles sentidos, desde la arriesgada honestidad, desde el auténtico y libertario concepto de la libertad de expresión: no comparto tu opinión, pero estaría dispuesto a dar mi vida por defender tu derecho a expresarla.

Sí, yo estoy con el Iker comprometido, socialmente comprometido, que pone en juego sus logros, su carrera, su pasión, por servir de tribuna a fines ética y moralmente superiores, dando voz a muchas personas que sólo se atreven a hablar con autenticidad, libertad y seguridad, en pequeños círculos de familiares y amigos, ante el miedo a la censura, a la criminal policía política de la ideología del pensamiento único.

Así que en estas horas oscuras, en las que las tinieblas se ciernen sobre ti, cuando las sombras del poder esconden entre los pliegues de sus mentiras el brillo del filo del puñal, no decaigas, porque yo, y como yo muchos otros: #EstoyConIker.

