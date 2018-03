Democracia, pero menos

Que no se puede votar todo, es consecuencia de la más pura lógica matemática.



Apliquemos, por ejemplo, la paradoja de Russell. ¿Se puede votar prohibir votar? ¿Se puede votar matar a los que piensen de otra manera a la nuestra?



¿Se puede votar si el teorema de Pitágoras es falso? ¿Se puede votar a un nuevo Hitler?



No conozco a ningún político que presuma de demócrata que esté dispuesto a someter a referendum cualquier cosa.



Hoy mismo es noticia que el democratísimo Pablo Iglesias afirma que jamás sometería a referendum la pena de muerte.



Afortunadamente no votamos a quien nos tiene que abrir el cráneo para extirpar un tumor cerebral. Con la salud no se juega.



Nos opera el que sabe aunque sea feo, antipatico, y no tenga 10.000 seguidores en twitter.



Pero es que los votos ya no son para que gobierne el pueblo. Los votos son un ceremonial para transformar a un mediocre en un semidios.



Tenemos el ejemplo de Puigdemont. En la frase: ¿Quien a votado a es juez para que me condene? el subconsciente le delata.



El hecho de que a é se le ha votado lo transforma en un semidios que está por encima de la ley.



Por encima de las leyes establecidas por votación, por encima de todas las leyes deberían estar las leyes de la lógica.



Mientras no sea así, no podemos etiquetarnos como seres racionales. Como dijo Pascal: Cuando más conozco a los hombres, más admiro a mi perro.



Por desgracia, aquí hemos inventado una democracia en la que los problemas no están para ser resueltos, sino para convencer a pueblo de que la culpa es de los otros.



Las autonomías ya no están para resolver ningún problema, sino para culpar al gobierno central del mismo. Ese es el camino a ninguna parte.........buena.