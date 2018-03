Cómo revalorizar las pensiones públicas

Primero vease quienes son los Patronos de la Fundación de Estudios Financieros: gran banca, aseguradoras, grandes bufetes, etc



La voz de su amo?



Como casi todos los estudios presentados aqui, de fundaciones con similares Patronos.



El lio de las pensiones lo crean las mentiras y los saqueos de este gobierno de Rajoy y el PP.



Se cotiza para generar el derecho a una futura pensión pública y en el presente esas cotizaciones son para pagar las pensiones contributivas de los que cotizaron en décadas pasadas (y pagaron las pensiones de entonces.



Así de claro



1. Pero Rajoy ha saqueado (y sigue) de 3.000 a 4.000 millones CADA AÑO con sus rebajas y exenciones de pago de cuotas; esto no es más que quitar dinero de los pensionistas para dárselo a los empresarios, Y NO SIRVE PARA NADA, lo dice la OIT y el Ser. Estudios del BBVA (muy recientemente). Así se han saqueado ya entre 15.000 y 20.000 millones de euros



2. Las pensiones NO contributivas (unos 20.000 millones CADA AÑO) deben ser pagadas por los presupuestos generales del estado, y no quitarlas de las cotizaciones como hace Rajoy.



3. Solo con eso, las pensiones contributivas están aquí y ahora más que garantizadas con las cotizaciones, incluso ya ligero superávit que deberia ir a la hucha, pero Rajoy jamas metera un euro en esa hucha, jamas..



4. ¿A Vds. les gustaría que su banco dedicara su fondo de pensiones a los puntos 1 y 2? Sería una estafa, ¿verdad? Pues eso es lo que pasa.



5. Y mientras, el fraude localizado en mega sueldos y grandes fortunas, viento en popa, mientras te persiguen por dos euros en tu IRPF...



Este es el único y simple ovillo que desliar.



Lo demás son engañifas, trampas y milongas para cargarse las pensiones públicas para que se forre el sector financiero y aseguradoras



Y vuelvan a leer el primer parrafo..