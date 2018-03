Reivindicando el Humanismo Digital

En 2015 la consultora Gartner elaboró un informe que no tuvo apenas transcendencia, Embracing Digital Humanism, y que sin embargo refleja a la perfección algo que he venido observando en los últimos años. Lean: "Las empresas que adoptan el Humanismo Digital utilizan la tecnología para redefinir la forma en que las personas logran sus objetivos. Permiten a las personas lograr cosas que antes no podían".

Me gustaría llevar esta discusión al ámbito industrial y definir la figura del Humanista Digital como la persona encargada de conducir a su organización a un nuevo nivel de automatización y gestión, a la llamada industria 4.0. Creo, al igual que las conclusiones del estudio de Gartner, que hay una oportunidad única para construir sistemas nuevos u optimizar los existentes mediante el empoderamiento de los trabajadores de alto impacto.

Es una definición que se sustenta en mi propia experiencia personal. Como director académico de másteres en Industria 4.0 y como asesor de empresas, en los últimos cinco años he podido analizar numerosos procesos de transformación y puedo afirmar, sin temor a equivocarme, que todo comienza por el liderazgo. No habrá cambio sin líderes fuertes, comprometidos y coherentes.

Pero ¿qué habilidades digitales debe tener este nuevo Humanista Digital? En mi opinión, debe conocer las tecnologías emergentes actuales, como el internet de las cosas, Big Data, Cloud Computing, Inteligencia Artificial (visión artificial, semántica, analítica, etcétera), Sistemas Ciberfísicos, Fabricación Aditiva, Robótica Colaborativa, Realidad Aumentada y Realidad Virtual, Ciberseguridad o BlockChain y, por qué no, Ingeniería Semántica. Además, ser competente en el diseño de productos conectados y en nuevos modelos de negocio basados en las tecnologías mencionadas.

Y, junto a todo esto, el humanismo debe impregnar toda su estrategia de actuación. El Humanista Digital cimentará una nueva cultura y una nueva visión empresarial. Hará equilibrios entre la realidad presupuestaria y la implementación tecnológica. Esquivará egos y evitará conflictos. Identificará carencias e impulsará el desarrollo interno. Pensará en nuevos productos que solucionen problemas reales. Todo esto tiene que ver más con personas que con máquinas. Más con generosidad y empatía que con tecnología.

Es importante no confundir humanismo con paternalismo. No es lo mismo asumir la responsabilidad de liderar la transformación digital de una organización, que aplicar una política proteccionista justificando la defensa de las personas que trabajan en nuestras empresas.

Volviendo al estudio de Gartner, me resulta curioso ver que su concepto de Humanismo Digital apenas ha tenido repercusión en estos años. Quizás porque el término es muy ambiguo y se asocia con las disciplinas de humanidades (Filosofía, Historia, etcétera) o simplemente porque ellos tampoco pusieron mucho interés. En cualquier caso, sí es cierto que es una denominación confusa que no encaja en las conversaciones de fábricas y polígonos. Por curiosidad, he realizado búsquedas en LinkedIn y no arrojan ningún resultado. Sugiero crear una denominación ad hoc, algo amplio y adaptado a la realidad, por ejemplo Experto Generalista en Tecnologías Emergentes. ¡Sin duda tiene mucho margen de mejora, pero es clarificador!

Reivindico el humanismo como vía para abordar el proceso de transformación digital. Reivindico un renacimiento industrial.

España se encuentra en el momento adecuado para diseñar su política en Industria 4.0. Si queremos jugar en la liga de los grandes, debemos apostar por una formación Humanista y Digital de nuestros perfiles profesionales. Si no andamos por este camino, los productos y servicios que diseñen nuestras ingenierías y fabriquen nuestras fábricas no responderán a las necesidades de las personas que los consumen. No seremos interesantes ni competitivos en un mercado cada vez más global.

Para alcanzar este objetivo, los directores académicos en programas formativos del ámbito digital tenemos la responsabilidad de abrir esa ventana humanista. Tenemos el deber de ayudar a nuestros alumnos a poner la tecnología al servicio de las personas. Debemos guiarles en la difícil tarea de encajar las piezas de la herencia cultural con la urgencia del avance tecnológico.

