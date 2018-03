La caída de la natalidad indica una recesión

En el Reino Unido y en EEUU la tasa ha disminuido de forma alarmante

¿La bolsa de valores? ¿Rendimiento de los bonos? ¿Precios de las materias primas? ¿Inversión empresarial o flujos comerciales? ¿Quizás hasta la longitud de las faldas de las mujeres? Hay muchos indicadores diferentes que los economistas y los expertos bursátiles han desarrollado a lo largo de los años para predecir recesiones, algunos serios y otros menos importantes. Pero aquí hay algo que nadie ha destacado antes: la tasa de natalidad.

A lo largo de los años, se ha observado bien que la tasa de natalidad desciende cuando la economía baja. A medida que los ingresos se reducen, las parejas dejan de tener el próximo bebé. Pero según un nuevo y fascinante artículo de la Oficina Nacional de Investigaciones Económicas, también está ocurriendo algo más. La tasa de natalidad baja antes de la recesión, no después.

Si es así, bien podría ser una forma útil de predecir una recesión inminente. Y resulta bastante preocupante que el número de bebés que nacen tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos ha disminuido de forma alarmante en el último año, lo que podría ser una señal de que se avecinan problemas.

No es de extrañar que cuando la economía está en un lío nazcan menos bebés. Por supuesto, siempre va a haber un cierto número de nacimientos -a riesgo de decir lo obvio, estas cosas no siempre se planean-. Pero en la medida en que lo estén, es probable que las parejas marginadas dejen de tener ese segundo o tercer hijo cuando están preocupadas por la pérdida de su empleo, que se les haya reducido el tiempo extra o que se les hayan recortado las horas de trabajo. Después de todo, como cualquier padre le dirá, los niños cuestan muchísimo dinero. No quieres intentarlo cuando el dinero es escaso.

El documento Is Fertility A Leading Economic Indicator, de Kasey Buckles, Daniel Hungerman y Steven Lugauer, tomó esa proposición básica y la examinó de manera diferente. Cruzó los datos para más de 100 millones de nacidos vivos en los Estados Unidos y luego los comparó con lo que estaba sucediendo en la economía. Se comprobó que la fecundidad comenzó a disminuir varios trimestres antes de que la economía retrocediera.

"La tasa de crecimiento de las concepciones disminuye muy rápidamente al comienzo de las recesiones económicas y el declive comienza varios trimestres antes de que comiencen", argumenta. "Este patrón se mantiene en los Estados Unidos para la Gran Recesión, así como para las recesiones que comenzaron en 1990 y 2001". Los datos sugieren que la caída no se debe a un aumento en los abortos, o al nacimiento de mortinatos, sino más bien a una caída en las concepciones. Y a menudo es muy importante. En la Gran Recesión, por ejemplo, el número de nacimientos se redujo en cuatro puntos porcentuales.

La tasa de natalidad se comportó tan bien como otros indicadores de una recesión y a veces mejor. Las razones para ello no están del todo claras, por supuesto. Pero el documento especula que, dado que las concepciones planificadas son una decisión con visión de futuro, pueden ser muy sensibles a los cambios en el mercado laboral, al crecimiento salarial y a la confianza general. La gente solo necesita tener una ligera mala vibración en el trabajo para posponer tener un bebé.

Por lo tanto, es un pronosticador preciso de hacia dónde se dirige la economía. Es, sin duda, una adición fascinante a la gama de indicadores, incluso si puede pasar un tiempo antes de que alguien de la Comisión de Política Monetaria empiece a llamar a unos cuantos médicos de cabecera para preguntarles cuántas pruebas de embarazo han dado positivo recientemente, antes de golpear medio punto sobre las tasas de interés.

Pero también pueden ser malas noticias. En los Estados Unidos, la tasa de natalidad ha alcanzado un mínimo casi histórico. En el Reino Unido, ha alcanzado su nivel más bajo en 10 años. En este país, hubo 774.885 nacidos vivos en 2016, el último año para el que se dispone de cifras completas, frente a los más de 800.000 de 2012.

Si el documento tiene razón, eso no sólo significa que tendremos una población más pequeña en el futuro. También significa que ya estamos entrando en la próxima recesión y las recientes caídas en el mercado de valores solo van a empeorar.

