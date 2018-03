Las guerras comerciales son pésimas

Decíamos hace un rato que EEUU en la Gran Depresión era el mayor exportador y ahora tiene un déficit exterior brutal.



Podemos ir más atrás en el tiempo, a modo de ejemplo y veremos que de nuevo la Historia se repite. Cuando Alejandro Magno llegó a la ciudad de Gordio le contaron la profecía de que aquél que desatase el Nudo Gordiano conquistaría Asia. Alejandro Magno sacó su espada y cortó de un tajo el nudo diciendo “Tanto monta, cortar como desatar”.



Obviamente el Nudo Gordiano simbolizaba las relaciones comerciales y políticas del Imperio Persa. Las que sostenían al Imperio. Alejandro al cortar el Nudo venía a decir que él, un macedonio, no tenía nada que perder, pues no formaba parte de esas relaciones asiáticas.



Extrapolado a teoría de juegos matemáticos, la estrategia de cortar las pérdidas es buena para la parte que está perdiendo en un juego iterativo.



Pero es que hay más. Una Consejera de la UE de no sé qué, lo oí al vuelo, ha dicho con temor reverencial (hay que ver cómo nos traiciona la voz, en inglés se notaba más porque eran como chasquidos), que la UE no representa un problema de seguridad para EEUU porque somos aliados. Y hoy mismo este periódico habla de que EEUU le ha ofrecido la exención de aranceles a Australia a cambio de un acuerdo de seguridad.



EEUU ganará en una guerra comercial porque es importador neto. De la misma forma que Francia ganó en la Gran Depresión al devaluar su moneda y pagar las deudas de guerra en francos devaluados. O Gran Bretaña, cuando le dio la patada a Churchill, y devaluó de nuevo la libra. No les fue mal. De hecho mucho mejor que a EEUU. Pero como vivimos en USAcentrismo nadie se ha molestado en ver cómo les fue a los que no estaban en el centro de la foto.



Lo que se está ventilando en esta “aparente guerra comercial” es mucho más de lo que parece. Lo que en ciencia se conoce como un cambio de paradigma.



La prueba científica es trivial. La subida del 20% del euro respecto al dólar es igual en efectos económicos a un arancel indiscriminado del 23%. El arancel de la Ley Smoot-Hawley era del 30%. EEUU ya tiene su arancel desde hace meses. Pero eso a los políticos no les importaba porque el rebaño no se había enterado.



Lo que están temiendo los políticos, sobre todo los europeos, es que la presión no se va a detener. Que Trump lleva la iniciativa. Para los estómagos agradecidos de Bruselas es una pesadilla. Están fofos, abotagados, no saben qué decisión tomar. El Nudo Gordiano les está estrangulando.



EEUU con el euro a 1,23 ya va ganando de calle la guerra comercial. Esa es una verdad científica. Esto otro del acero y el aluminio es otro trile para sacer más acuerdos ventajosos.



Pero Trump sabe hasta dónde puede tensar la cuerda. Lo ha demostrado con el cerdito agridulce. Hay verdadera maestría en la forma que ha llevado al cerdito agridulce a una mesa de negociación. Y hasta puede que acaben siendo amigos, como dijo Trump.



Otro periódico dice que ahora Japón se comienza a sentir ninguneado en la Crisis Coreana. Que puede ser el perdedor. Y todavía habrá alguno que pensará que Trump es un idiota. Hay un dicho en el póker. Si te sientas a una mesa de póker y no ves inmediatamente quién es el pardillo, el pardillo eres tú.



El cambio de paradigma se preguntarán. Bueno el tiempo de lo políticamente correcto ha terminado. El tiempo de la hipocresía de los derechos fundamentales y globales, reconocidos a todos por su cara bonita, toca a su fin. Cada uno va a tener que ganarse su lugar en el sol, o se hundirá en las sombras.



El moral hazard ya no va a volver a salir gratis nunca más.



I amar prestar aen (El Mundo ha cambiado)



han mathon ne nen (Lo siento en el agua)



han mathon ne chae (Lo siento en la tierra)



a han noston ned gwilith.(Lo huelo en el aire)