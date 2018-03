Brecha salarial

Hace ya mucho tiempo que me da la risa esto de la igualdad de oportunidades. Toda civilización cree en un principio al que eleva a categoria absuluta, como el valor de los antiguos, la santidad del medievo, y en la modernidad impera lo que ha llamado igualdad. Nuestro mundo formalmente igualitario es profundamente desigual. Todo condiciona nuestra posición social: el lugar del mundo en que nacemos, la posición social de nuestros padres, el color de nuestra piel, nuestra religión, nuestra lengua, nuestra orientación sexual, nuestra edad, nuestro estado de salud, nuestra capacidad mental y también nuestro género. El sistema se legitima afirmando que todos tenemos las mismas oportunidades y que todo depende de nuestro esfuerzo personal, cuando este último factor es uno más y no el más importante para determinar nuestro status



Nuestras mujeres (discriminadas todavía, pero en menor medida que en el pasado), no son agentes angelicales, puesto que a su vez utilizan los medios que tienen a su alcance para discriminar a otros colectivos. Las mujeres occidentales ocupan una posición privilegiada en el mundo, y no están dispuestas a compartir sus privilegios con las mujeres de zonas más deprimidas. Las mujeres de clase alta tampoco están dispuestas a hacer nada (o por lo menos más que los hombres) por las mujeres marginadas. Las mujeres blancas no luchan por la igualdad racial, o no lo hacen en mayor medida que los hombres.



Pensamos que la discriminación es algo irracional, pero en realidad obedece a causas egoístas y naturales, se trata de excluir a los demas en el acceso a recursos limitados, por eso las causas de discriminación son innumerables, . Hasta la fecha no ha habido ninguna civilización que no haya discriminado (es decir, que no haya utilizado criterios de selección en el acceso a recursos limitados)