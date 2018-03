Días de ansiedad política en España

Hay ansiedad política en aquellos que ven llegado el día de su San Martín.



Y lo peor para ellos es que tienen poco margen para actuar. No pueden alegar como en las elecciones anteriores que son la solución para los problemas económicos porque Ciudadanos no haría una política muy diferente. Tampoco pueden envolverse en la bandera española como otras veces porque también en eso Ciudadanos les lleva ventaja.



Lo único que pueden hacer es irse para no dañar a su partido, pero no creo que estén dispuestos.