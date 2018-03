El instante más oscuro

Churchill era un borracho con ideas megalomaníacas, que llevó a una muerte inútil a miles de personas en Gallipoli, simplemente por no planificar adecuadamente la operación.



Luego en sus borracheras confesó a un espía japonés todo lo que sabía sobre la base de Singapur. Así los ingleses sufrieron la myor derrota de su Historia.



Todo se encubrió. Roció antrax en una isla del Canal de la Mancha y hasta 1985 o así no se descontaminó y allí no entró nadie hasta entonces.



Un tiparraco. la misma basura de siempre