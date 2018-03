Mobile World Congress: '¡Visca el Rei!'

Felipe VI en el MWC 2018.

Los independentistas catalanes han conseguido volver a poner de moda la rojigualda, incluso fuera de las competiciones deportivas, y hasta han animado a poner letras al himno nacional. Ahora persiguen la figura del Monarca con aviesas intenciones.

Las caceroladas, manifestaciones y otras actividades es lo que intentan. Igual que lo pretende la negativa de 'la Colau y el Torrent' (cuando no se respeta las instituciones, no se respeta a nadie) a recibir a Felipe VI en Barcelona en la inauguración del Mobile World Congress (MWC) (olvidando aquello de "lo cortés no quita lo valiente").

Su padre, Juan Carlos I, ya recibió el abucheo de los abertzales en Guernica. En 1981, seis años después de su Coronación, en su visita a la Casa de Juntas de Guernica acalló sus protestas defendiendo la Constitución y las Instituciones vascas. Aquellas protestas quedaron arrastradas por los vientos de la historia. Lo mismo que probablemente pasará con el intento de deslucir la presencia de la Corona en el MWC. Ganas de ir contra un acto que hoy es un negocio para Barcelona. Máxime cuando la continuidad del MWC está en duda, precisamente por la inestabilidad creada por el procés.

A pesar de las dudas que los expertos en protocolo de Zarzuela han tenido, la presencia del Rey, junto con los representantes del Estado y de las instituciones catalanas, era necesaria para dar sensación de estabilidad. Los inversores del mundo entero tendrán buenas referencias de cómo ha ido el certamen en España.

El president del Parlament, señor Torrent, se empeña en hablar de presos políticos, con la repulsa del poder judicial. El más importante de toda democracia, que tiene como misión defender las leyes que la sustentan: la Constitución; la Ley de leyes donde se reconoce la monarquía parlamentaria como garante de la unidad del Estado. Lo que el independentismo quiere dinamitar. Durante años se ha envenenado la convivencia en Cataluña, en parte despreciando los símbolos de todos y ensalzando los de una parte. Hasta la señera que representa a todos los catalanes quieren que se modifique, estelándola para que represente solo a una parte de ellos.

En esa escalada de división pretenden acabar con un símbolo de unión: la monarquía. Por eso los independentistas, con la ayuda de algunos populistas, pretenden deteriorar su imagen.

Los símbolos son muy importantes en la construcción del imaginario ciudadano. Pretenden destruirlos convirtiéndolos en representantes de una parte de la población, para enfrentarla a la otra; ese es el triunfo que persiguen. Así que mantener su fortaleza como representante de todos es cuestión de supervivencia de la nación.

Por eso, el MWC debió iniciarse con una frase: ¡Visca el Rei! ¡Viva el Rey!

