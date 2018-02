El contaminado debate sobre el futuro de las pensiones

Al 6, no sé que estas diciendo.



Tu tienes dos condiciones. Debes cobrar por lo que has pagado.



Esto es de JUSTICIA y el INDICE debe ser la Base Reguladora = Vida Laboral Real.



A ver si te enteras. La Tasa de Sustitucion (que es europea) dice EXACTAMENTE que debe ser Toda La Vida Real.



“ Con respecto a cobrar el nosecuanto por ciento de salario” Tu debes cobrar con respecto a lo que has PAGADO EN TODA TU VIDA LABORAL.



SI TE HAS JUBILA HACE AÑOS.- Estas cobrando con respecto a tus últimos 8 o 15 años



Y ESTE SISTEMA NOS LLEVA A LA RUINA DEL SISTEMA y tu t has llevado mas de lo que has pagado.



Por eso, el sistema tiene un pufo de 18.800.000.000 Euros y hay 15.000.000 de españoles que han pagado 10/15 años Y NO HAY NI UNA PELA, hay el pufo anterior.



Los IMPUESTOS están para lo que están, pero HAY QUE COBRAR POR LO QUE HAS PAGADO.



En ALEMANIA, si estas JUBILADO, estarías cobrando un 37 % FRENTE al 82% Español. Es muy fácil de entender.