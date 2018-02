Colau vs. democracia

Si el rey no defendiera la Constitución, entonces apaga y vamonos. Se puede ser republicano o monarquico, españolista o independentista, lo que no se puede es vivir en la inopia. Uno arriba dice que votar no es delito, una simpleza como un piano (imagínate que en el resto de España se vota sobre si Cataluña ha de se expulsada de España o no y que en dicha votación no participen los catalanes). También dice que el rey ha tomado partido por uno de los bandos enfrentados, sin enterarse que el rey solo ha de ser neutral en lo que se refiere a su posición con respecto a las fuerzas políticas, pero no puede ser neutral con quien está dentro de la Constitución y quien ha decidido ponerse al margen.