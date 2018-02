La herencia que hay que superar

Son muy valientes las manifestaciones del veterano profesor Velarde Fuertes, y esclarecedoras de la verdad. Pero no hay que perder de vista que esta crisis que padecemos y que lejos estamos de superar, ha sido creada a partir de las maquinaciones de los cinco bancos de inversión norteameriacanos. Y quien la creó ya sabía el efecto desastroso que había de causar en todos los países del mundo pero muy especialmente en los de la UE, o de la zona euro, para ser más exactos. Aquí no hay DACION EN PAGO para liberarnos de las hipotecas que no podemos pagar debido a la repentina e IMPREVISIBLE subida de tipos de interés, y tampoco los bancos centrales disponen como los de USA y Reino Unido de la facultad de acuñar moneda. El BCE, miren ustedes por donde, es ahora el encargado de rescatarnos del naufragio en un tsunami por ellos provocado. Y si arriba digo IMPREVISIBLE es que el hasta ahora responsable de economía era el presidente para España y Portugal nada menos que del Lehman Brothers, uno de los bancos antes aludidos.



Después de todo lo anterior cabe preguntarse : ¿ los creadores de esta situación están ahora dispuestos a salvarnos y reparar el daño causado a millones de personas ? La cosa sería de risa si no fuese tan trágica.



Pero, a pesar de todo, que no cunda el pánico. España posee hoy en día potencial económico suficiente para burlar al burlador y superar la situación no de un día para otro, sino de la noche a la mañana. El burlador lo sabe y por ello tiene prisa en anular todos los resortes que nos quedan. ¡ Unidos en la fe, no nos moverán !