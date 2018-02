Mobile world: Creando un mundo mejor

Este año ganarán importancia las 'apps' asociadas al internet de las cosas

Esta edición del Mobile World Congress (MWC) tiene como leitmotiv 'Creando un mundo mejor' porque por primera vez, aunque habrá alguna novedad en cuanto a dispositivos, se acercará más a cómo será nuestro futuro desde el punto de vista de las aplicaciones concretas. Otros años los protagonistas eran los aparatos, en esta ocasión veremos ejemplos concretos del uso de las aplicaciones.

No será el congreso de los móviles sino el congreso de la movilidad, porque así como antes las aplicaciones estaban vinculadas solo a los teléfonos móviles, hoy cada vez se asocian más a otro tipo de elementos de uso muy general, el llamado internet de las cosas. Cada vez nos encontramos en un entorno más heterogéneo, lo que nos abre un sinfín de posibilidades.

Este año habrá tres protagonistas fundamentales en el MWC que no resultarán tan sexis para el usuario de la calle pero que son fundamentales.

En primer lugar las aplicaciones dirigidas a crear la Industria 4.0, la gran revolución de la industria que deberá adentrarse en un mundo de hipercomunicación, hiperautomatización, sistemas complejos, internet de las cosas y big data, elementos que van a hacer que la industria cuente con unos procesos productivos diferentes basados en la conectividad y automatización extremas. En breve empezaremos a ver ejemplos. Y todo ello combinado con la realidad aumentada, la realidad virtual y los procesos 3D, todos ellos impensables hace un tiempo.

En segundo lugar las redes. La conectividad es cada vez más sofisticada por la cantidad de datos que se deben transportar. Los proveedores están creando autopistas más potentes como 5G, EDIT, NFC, de las que se hablará en esta edición del MWC.

Y por último los asistentes virtuales. En España todavía es muy escaso su uso, pero en Estados Unidos ya hay asistentes importantes como Alexa de Amazon que está consiguiendo que las compras y búsquedas desde el móvil bajen. En breve veremos cómo un asistente que interactúe con nosotros en nuestra propia casa desbancará al móvil en muchos usos. En este MWC habrá conferencias para captar clientes para estos asistentes virtuales. Por otra parte, en cuanto a dispositivos también habrá algunas novedades: Samsung presentará el Galaxy S9 y S9 Plus, Nokia el 6, 7, 9 y quizá el 10, LG todavía está en duda, Huawey es posible que haga una presentación del Mate SE con pantalla de 5.93, el MI de Xiaomi con nuevo terminal, parece que Motorola también presentará alguna novedad y Blackberry mostrará algunos modelos nuevos en Android.

La pasada edición del MWC tuvo la visita de 108.000 profesionales, generó 15.000 empleos temporales y movió 465 millones de euros que se prevé se superen este año. Y no puedo dejar de destacar mis espacios favoritos en ediciones anteriores, como son el Innovation City, donde se muestran ejemplos, y el Four years for now donde se conecta la comunidad de emprendedores y donde yo sigo a algunas startups españolas como por ejemplo Flyshionista, basada en compras sociales en combinación con los viajes y que creo explotará en esta edición.

