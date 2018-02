Repsol cierra un ciclo para convertirse en una gasista

#1



Creo que deberia informarse antes de hacer ironia. Debe desprenderse de Gas Natural precisamente por normativa, por temas de competencia, por lo que hace lo correcto, luego debe competir pero no teniendo parte del control de Gas Natural y en este caso es correctamente legal.



Un 10 para los administradores de Repsol, no todos hacen lo mismo y luego llegan los problemas, el equipo tendra sus economistas y letrados para asesorarlos y proceder.



Informese antes de hablar, no lo tome a mal.



Un saludo