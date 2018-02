Decía Romanones

El concepto fundamental de democracia viene sufriendo demasiado desde la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y Ciudadano de 1789, sostiene el autor del artículo. El concepto no se, pero los cuellos de muchos de esos ciudadanos no salieron muy bien parados debido a la obra de Robespier. Pero al margen de las cabezas de los ciudadanos, el texto de dicha declaración se olvidaba de sectores enteros de personas, estaban fuera los mujeres, la gente que no tenía determinada renta, los negros, etc, ademas era una democracia de las mayorías, Rousseau uno de los principales teóricos de la época sostenia que la voluntad general era sagrada, la mayoría podía hacer lo que quisiera con la minoría (de ahi el empleo de la guillotina por los que detentaban el poder para librarse de los enemigos políticos). Nuestra democracia, con sus imperfeciones, es mil veces mejor que esa democracia.



Romanones diría misa, pero el sistema electoral D,Hont no tiene nada que ver con él, puesto que es un sistema posterior y como su propio nombre indica de procedencia extranjera.