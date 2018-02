Lo que el himno de Marta Sánchez ha sacado a la luz

Cuidado, digo que todos estos de la sensiblería nacional no sienten verdadero amor por la patria, no que no haya que querer a la patria, el que se siente responsable por los demás, por sus vecinos, por el entorno, ... no necesita tantos poses, ... Por cierto que hoy el presidente de Siria ha realizado una masacre bombardeando civiles allí en su país, es lo que tiene el amor a la patria ... ¿qué sienten cuando ven a los padres buscar a sus hijos entre los escombros? Si no sienten nada ¿porqué no lo sienten? ¿sienten unos colores, unos símbolos y no sienten la vida de los niños? ¿es porque los niños no son españoles, son ajenos? ¿ y no es eso absurdo, falso, un concepto sin sustancia, que el niño sea esto o lo otro?. No lo sentirán mucho cuando no sale ni la noticia, es más importante y agradable poner aquí el rollo sensiblero ... Ah no. no, cada uno que haga y piense lo que quiera pero no me digan que el sentimiento nacional es amor, yo no sé lo que es el amor pero sé muy bien lo que no lo es ...