La calidad de 'Cuéntame' se resiente pero la audiencia, no

Foto de familia de 'Cuéntame'.

Esta nueva temporada de 'Cuéntame' confirma que el nivel de la serie se cae, aunque la audiencia aguanta. La mayoría de los buenos actores se han ido o se han muerto. Quedan magníficos profesionales, pero cada vez les dan menos letra. El resultado es que las tramas, que dejan bastante que desear, han de sostenerlas intérpretes que no aguantan dos líneas de texto.

Fallan personajes del entorno de Tony (periodista inverosímil) o Carlitos, un chico que solo sabe ser intenso, y su hermana mayor, Irene Visedo, actriz que hace de actriz y que está igual de triste y preocupada cuando disparan a su hermana que cuando se liga a un yogurín o un cura.

Fernando Fernán Gómez, Tony Leblanc, José Sancho o Terele Pávez se me aparecen y me recuerdan momentos brillantes salidos de mentes como la de Eduardo Ladrón de Guevara, un genio del guión, capaz de exprimir el invento, pero que ya no escribe.

Echamos de menos también a los grandes que pasaron por el barrio y no renovaron o fueron despedidos: Echanove, Emma Suárez, Ariadna Gil, Ana Risueño, Pere Ponce y tantos otros que estaban a otro nivel. Imanol Arias borda su personaje, claro, pero a Antonio Alcántara le han convertido en un cretino cansino y sin gracia.

Ana Duato no puede sola con la historia, aunque clava sus escenas. La abuela María Galiana podría aguantar ella sola diez capítulos, pero apenas confían en ella. Es de suponer que las 'vacas flacas' han obligado a bajar sueldos y despedir a los indómitos. Por cierto, ¿alguien se acuerda de Pilar Punzano, la que interpretó a Inés Alcántara entre 2010 y 2015? ¿De qué acusaba exactamente a Imanol Arias cuando la echaron?

PUBLICIDAD