No somos todos

Los judíos en la Alemania nazi, creyeron que, un pueblo tan culto y tan civilizado como el alemán no cometería los desastres que después cometieron. No se les pasaba por la cabeza¡. Después vinieron "la noche de los cristales rotos" y todo lo demás¡. Semejanza o no en Cataluña no permitiremos nada de eso. Y los golpistas a la cárcel ¡, por mucho que digan que son presos políticos¡.