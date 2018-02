Las razones tecnicas que se aducen para la próxima recesión son perfectamente válidas, pero existe un tema de fondo que pocdas veces se debate: ¿Es mantenible el actual sistema económico o no?. Las recesione son cíclicas, eso lo sabe todo el mundo, pero el tema es si los motivos de la proxima no seran irreversibles. Creo que si no cambiamos el modelo lo estamos agotando, y si no prevemos uno nuevo, posiblemente mas racional y moderado, vayamos al colapso final