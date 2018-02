Nuevas herramientas contra el cáncer

En el Día Mundial Contra el Cáncer, que se conmemoró el 4 de febrero, los datos sobre incidencia siguen siendo preocupantes. Se estima que la mitad de los hombres, y 1 de cada 3 mujeres desarrollarán cáncer a lo largo de su vida. En enero del pasado año, los casos de cáncer en España ya superaban los previstos para 2020 debido al envejecimiento de la población, hábitos y estilo de vida poco saludables, y el diagnóstico precoz. Sin embargo, también se están produciendo avances esperanzadores.

Uno de ellos es la conocida como Biopsia Líquida. Se trata de una técnica no-invasiva que consiste en la extracción de fluidos corporales para la realización de análisis genéticos. Estos fluidos contienen materiales derivados del tumor donde se pueden determinar las alteraciones genéticas que impulsan su crecimiento.

En la era de la oncología personalizada, también conocida como oncología de precisión, existen terapias dirigidas, contra alteraciones específicas; la correcta determinación de las mismas forma una parte fundamental del diagnóstico y aporta una información valiosa para el oncólogo a la hora de tomar decisiones terapéuticas.

El objetivo de la investigación en cáncer es convertirlo de una enfermedad mortal a una curable, o al menos cronificable. Para ello, un paso sería detectarlo y tratarlo en estadios tempranos, cuando aún se encuentra localizado y no se ha diseminado a otras partes del cuerpo. Entonces se puede operar, lo que aumenta las posibilidades de curación.

Un artículo de reciente aparición en la revista Science, un grupo de investigadores la Universidad Johns Hopkins, en EEUU, ha despertado interés en la comunidad científica y la opinión pública. En él se presenta una prueba en sangre, conocida como CancerSEEK, que ha sido capaz de detectar ocho de los tumores más frecuentes en estadios tempranos, entre los cuales cinco actualmente no disponen de prueba de cribado. También se ha podido determinar el órgano de origen del tumor en un 83 por ciento de los pacientes estudiados, lo que representa una ventaja sobre los métodos actuales de Biopsia Liquida.

A CancerSEEK aún le queda mucho camino a recorrer antes de que esté comercializada. No obstante, indica que pruebas de este tipo puedan convertirse en el futuro en una herramienta potente para la detección precoz. Para su implantación a gran escala en los sistemas sanitarios, dichas pruebas tendrían que ser altamente sensibles y con un coste asumible, teniendo en cuenta que la detección y el tratamiento temprano del cáncer representarían un importante ahorro en cuanto de los costes asociados con su tratamiento y cuidados paliativos en estadios avanzados.

La principal ventaja de la Biopsia Liquida con respecto a una biopsia en tejido es la facilidad a la hora de obtener la muestra. Se puede repetir en el tiempo, lo que permite una de sus aplicaciones más interesantes, la monitorización del paciente en tiempo real a lo largo de la enfermedad.

En nuestro laboratorio se toman como mínimo una muestra en el momento del diagnóstico, otra para evaluar la respuesta al tratamiento, y una última muestra durante la progresión de la enfermedad. Esto permite realizar una "foto" del tumor en cada etapa de la enfermedad y determinar qué alteraciones persisten, desaparecen, o aparecen nuevas.

La Biopsia Líquida también permite pruebas moleculares vitales en pacientes a los que no se puede someter a una biopsia invasiva quirúrgica. Además, al tratarse de una técnica no invasiva, no se necesita hospitalizar al paciente, lo que reduce de forma importante las molestias, así como los costes hospitalarios asociados con la biopsia quirúrgica.

