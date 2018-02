Puigdemont pierde la iniciativa por primera vez

Mientras sigan sin comprender que Catalunya no existe sin los catalanes, tanto constitucionalistas como independentista; no se puede solucionar el tema. Ni Arrimadas ni Jonqueras pueden imponer su voluntad . Hay dos millones de catalanes que ya les va bien seguir como hasta ahora; pero no obviemos los otros dos, que creen que estar en España es un ancla que les priva de su progreso. No es un tema para jueces, pero por lo visto tampoco para los que ya les vale seguir como ahora.