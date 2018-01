Mitos sobre la automatización

La digitalización no implicará cambios a la escala de la Revolución Industrial

Imagen: Dreamstime.

Los robots, el aprendizaje automático y la inteligencia artificial prometen cambiar la naturaleza del trabajo. Todo el mundo lo sabe. O al menos creen que sí. Específicamente, piensan en la amenaza para el empleo. Forrester predice que "la automatización eliminará el 9% de los empleos estadounidenses en 2018". Por su parte McKinsey dice: "Un tercio de los trabajadores estadounidenses podrían estar desempleados para 2030 debido a la automatización".

Informes como estos dejan la impresión de que el progreso tecnológico y la destrucción de puestos de trabajo se están acelerando drásticamente. Pero no hay evidencia de ninguna de las predicciones. En realidad, la productividad total de los factores, la mejor medida resumida del ritmo del cambio técnico, se ha estancado desde 2005 en los Estados Unidos y en todo el área de los países avanzados.

Además, como señaló recientemente el economista Timothy Taylor, la tasa de cambio de la estructura del mercado laboral, definida como el valor absoluto de los puestos de trabajo añadidos en las ocupaciones crecientes y los puestos de trabajo perdidos en las ocupaciones en declive, ha ido disminuyendo, no acelerándose, desde los años ochenta. Esto no es negar que la estructura ocupacional está cambiando. Pero pone en tela de juicio la opinión generalizada de que el ritmo del cambio se está acelerando.

Todo el mundo cree saber es que los trabajos antes seguros están ahora en peligro. En otra época, era posible argumentar que los robots desplazarían a los trabajadores que realizaban tareas rutinarias, pero no a los altamente cualificados y educados, no a los médicos, abogados y, por así decirlo, a los profesores. En particular, se dijo que las máquinas no son capaces de realizar tareas en las que la empatía, la compasión, la intuición, la interacción interpersonal y la comunicación sean centrales.

Ahora, sin embargo, estas distinciones se están derrumbando. Alexa, de Amazon puede comunicarse. El crowd-sourcing, junto con revisiones de historiales digitales, puede intuir hábitos de compra. La inteligencia artificial se puede utilizar para leer radiografías y diagnosticar afecciones médicas. Como resultado, todos los trabajos, incluso los de médicos, abogados y profesores, se están transformando.

Pero transformado no es lo mismo que amenazado. Las máquinas, es verdad, son ya más eficientes que los asociados legales en la búsqueda de precedentes. Pero un abogado atento a la personalidad de su cliente sigue desempeñando un papel indispensable en aconsejar a alguien que está contemplando un divorcio complicado para negociar, mediar o acudir a los tribunales.

Del mismo modo, el conocimiento de un abogado de las personalidades de los afectados en una demanda civil o un caso criminal puede combinarse con grandes datos y análisis cuando llegue el momento de la selección del jurado. El trabajo está cambiando, no desapareciendo.

Estas observaciones apuntan a lo que realmente está sucediendo en el mercado laboral. No es que los asistentes de enfermería estén siendo reemplazados por robots para el cuidado de la salud; más bien, lo que hacen los asistentes de enfermería está siendo redefinido. Y lo que hacen seguirá redefiniéndose a medida que las capacidades de esos robots evolucionen, desde sacar a los pacientes de la cama hasta dar sesiones de fisioterapia y proporcionar ayuda emocional a los pacientes deprimidos y a los que están discapacitados.

A un nivel, esta es una buena noticia para aquellos preocupados por las perspectivas de los trabajadores en activo: seguirá habiendo demanda de trabajadores en las ocupaciones existentes. No todos los asistentes de enfermería tendrán que convertirse en ingenieros de software. El conocimiento que adquieren en el trabajo - de cómo uno interactúa con los pacientes, cómo reconoce su estado de ánimo y cómo reconoce sus necesidades - seguirá siendo pertinente y valorado. Utilizarán ese conocimiento para guiar y cooperar con sus colegas robóticos.

Por lo tanto, la transformación tecnológica que se avecina no implicará cambios ocupacionales a la escala de la Revolución Industrial, con su redistribución mayoritaria del trabajo entre los sectores agrícola e industrial. Después de todo, la gran mayoría de los estadounidenses ya trabaja en el sector servicios. Pero será más importante que nunca que las personas de todas las edades actualicen sus habilidades y renueven continuamente su formación, dado que sus ocupaciones continuarán siendo remodeladas por la tecnología.

En países como Alemania, los trabajadores de diversos sectores reciben formación como aprendices y luego durante su vida laboral. Las empresas invierten y reinvierten en sus trabajadores, porque estos últimos pueden insistir en ello, poseyendo como lo hacen un asiento en la sala de juntas como resultado de la Ley de Codeterminación de 1951.

Las asociaciones de empleadores se unen a sindicatos fuertes para organizar y dirigir programas de formación a nivel sectorial. Los esquemas son efectivos, en parte, porque el gobierno federal establece estándares para los programas de capacitación y emite currículos uniformes para los aprendices.

En los Estados Unidos, la composición de la junta directiva de los representantes de los trabajadores, los sindicatos mayoritarios y la regulación gubernamental de la formación del sector privado no forman parte de la fórmula institucional predominante. Como resultado, las empresas tratan a sus trabajadores como partes desechables, en lugar de invertir en ellas. Y el gobierno no hace nada al respecto.

He aquí una idea. En lugar de una "reforma tributaria" que permite a las empresas gastar sus desembolsos de capital inmediatamente, ¿por qué no se puede dar a las empresas una "reforma fiscal"?

© Project Syndicate

PUBLICIDAD