Creo que los políticos catalanes encarcelados son rehenes políticos

La prisión preventiva no se puede sustituir por multa (que solo puede ser impuesta por una condena firme) o por arresto domiciliario (que en España existía como pena, pero que actualmente ni eso). La prisión preventiva puede eludirse en algunos casos mediante el pago de una fianza (que al contrario que la multa, no es una pena y se le devuelve al que la prestó si se comparece al juicio).



Oriol y los otros están en prisión por haber cometido presuntamente hechos tipificados como delito, por tanto no son presos políticos (puesto que éstos lo son simplemente por sus ideas, o por hechos que no son delito). Flaco favor le hacemos a la democracia española, si aprovechamos cualquier decisión que no nos guste para cuestionar todo el sistema.