Las costuras del sistema de pensiones

A COMENTARIO 1



Sorprende la ligereza con que se opina sobre asuntos que afectan, a otros, claro. Es el caso de las pensiones y Ud en este comentario. Intuyo que no conoce Ud bien cómo se devenga una pensión de jubilación en el sistemas español.



Aunque someramente, tampoco soy yo un docto, voy a tratar de explicarle. La pensión en el sistema español (Regimen General de la SS) se construye así:



• Por numero de años cotizados (para optar a la máxima pensión en cada nivel debes cotizar 35 años o mas y ademas 5 de ellos en los últimos antes de los 65)



• Por una determinada, entre varias, bases de cotización ( es decir, lo que aportas cada año de la vida activa al sistema)



• Por la edad de jubilación que para obtener el máximo en cada nivel debe ser a los 65 años (ahora en fase de ampliación a 67)



Que quiere decir todo esto?



• Pues que una pensión máxima está definida por 35 o mas años de cotización (tengo compañeros que se retiran con hasta 51 años cotizados)



• Que el tamaño de la pensión por año está determinada, en primer lugar, por la base en que se haya cotizado ( o sea, a mas cotización mas pensión después, SI SE CUMPLEN LOS DEMAS REQUISITOA)



• Que has de jubilarte, para obtener la pensión máxima del nivel en que se haya cotizado, a los 65 años o mas.



En resumen, que el que cobra una pensión baja es: Porque ha cotizado pocos años. Porque ha cotizado poco (en una base pequeña) o por una mezcla de las dos anteriores: pocos años y poco dinero cotizado.



Por el contrario la pensión máxima se produce por;



• Muchos años cotizados (35 o mas)



• La máxima base de cotización (ahora está en 3.650 €/ mes creo)



• Jubilacion a los 65 o mas años.



Lo que no vale es que para pagar sí eran válidos y ahora para cobrar LO QUE LES OFRECIERON Y POR TANTO LES CORRESPONDE ya no valga.



De donde saca Ud que una persona mayor necesita menos que un joven? ¿A caso menos cubalibres, restaurantes, viajes, ropa,…calefaccion tal vez, energia electrica…? Eso ahora que tienen que mantener a hijos y nietos que necesitan cuidados, mas medicinas, y muchas cosas que no necesitaban de jóvenes, claro.



En fin, penoso.