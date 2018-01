El fantasma de Puigdemont

El nacionalismo es una ideologia perversa causante de multiples guerras regionales y de dos guerras mundiales. El nacionalismo es el enemigo nº 1 de la nacion Europea, es el enemigo irreconciliable de la nacion europea. Su ideologia basada en el sentimiento, la falsedad, la superioridad y la diferencia es un elixir que termina por trastornar la mente de colectividades como demostro el fascismo, el nazismo,...El nacionalismo catalan no solo esta causando un grave daño a España y a los españoles, sino tambien a Europa y lo europeos.La irracionalidad y la praxis politica del nacionalismo catalan suponen el fracaso definitivo del nacionalismo como ideologia. Europa seguramente aprendio del nacionalismo Yugoslavo, pero el nacionalismo catalan continuan insensible con su hoja de ruta, para ruina de España y verguenza de los españoles.Todos estamos sometidos a la ley, al imperio de la ley, incluso los nacionalistas, si no hay ley, no contrato social y por tanto no hay sociedad moderna.