Bitnovo: la multinacional Bitcoin de las criptomonedas de España

El objetivo de Blockchain España (únete en Telegram) es hacer de nuestro país un jugador relevante en el ecosistema global de Blockchain. Y en ese sentido una de nuestras ilusiones es que desde España se desarrollen empresas, protocolos descentralizados, talento y una red de personas que reconozcan esta oportunidad primero, para tratar de materializarla después.

Esto puede pasar a muchos niveles desde las corporaciones, los reguladores, el gobierno y sobre todo el mundo de las start ups o los pequeños emprendedores. Hoy hablamos con una de las más destacadas start ups españolas de la mano de Luis Vaello, director de operaciones de Bitnovo y vicepresidente de la Asociación Valenciana del Bitcoin y otras tecnologías, avalBit.

¿Cuál es la historia de Bitnovo? ¿Quienes la habéis fundado?

La aventura de Bitnovo comienza a mediados del 2014, cuando despertó nuestro interés por Bitcoin. Entonces, un grupo de personas de Valencia empujados por el CEO de la compañía leímos algunos libros y pasamos muchas noches sin dormir leyendo foros, páginas webs y blogs sobre Bitcoin y blockchain aprendiendo todo lo que podíamos. Estuvimos durante un año estudiando bien el funcionamiento de Bitcoin, desde el proceso de minería, transacciones, wallets, trading y la posibilidad de aceptación en comercios. Para nosotros fue una auténtica revolución, pero nos dimos cuenta de que el proceso de obtención de bitcoin era realmente complicado, sobre todo para las primeras compras. Durante el verano de 2015 pensamos en cómo facilitar este acceso primer acceso al público en general... porque si la gente no tenía criptomoneda, ¿cómo iban a pagar con ella? Por eso en Septiembre de 2015 lanzamos Bitnovo, con la idea de facilitar el acceso y uso de las criptomonedas a todo el mundo. En España la barrera del idioma es aún muy elevada y muchos usuarios desistían en introducirse en el mundo de las criptomonedas por el mero hecho de que la mayoría de exchanges estaban solamente en inglés. Además en estas casas de cambio era muy complicado obtener respuestas a las dudas que planteaban los usuarios. Llegar a comprar unos pocos bitcoin ya que por aquel entonces era un proceso largo y complicado.

Creamos un metodo para comprar bitcoin en tan solo dos pasos y con soporte telefónico en castellano y creo que eso fue revolucionario. Mucha gente se lanzó a comprar bitcoin en España pero aun así nos dimos cuenta de que aunque nuestro método era sencillo, dependía de que el usuario estuviera previamente bancarizado y dispusiera de tarjeta de débito o cuenta bancaria. ¿Qué pasaba con toda esa gente que no estaba bancarizada? ¿Que pasaba con toda esa gente que durante la crisis de 2008 había perdido su trabajo, su casa y que estaba tratando de comenzar una nueva vida sin éxito por culpa de no pasar los filtros de los bancos para formar parte del sistema? Una de las premisas de Bitcoin era la de bancarizar de alguna forma a toda esa gente en el mundo, casi 3.000 millones de personas que se quedan fuera del sistema financiero... Por eso lanzamos nuestro sistema de cupones y nuestros propios cajeros automaticos de criptomonedas. De esta forma cualquier persona podría de forma rápida tener acceso a un sistema financiero alternativo y volver a formar parte de una sociedad que cada vez depende más del comercio online. En verano de 2017 lanzamos de forma oficial en más de 5.000 comercios en España nuestros servicios de venta de bitcoin a través de los cupones y tarjetas regalos y en tan solo dos meses hemos llegado a cadenas tan importantes como Carrefour o MediaMarkt.

¿Por qué queréis darle acceso a todos a las criptomonedas?

Queremos dar acceso a todo el mundo a las criptomonedas ya que pensamos que los sistemas actuales son bastante injustos. Gracias a la tecnología blockchain y criptomonedas como Bitcoin, Litecoin, Dash... Cualquier persona puede llegar a ser su propio banco sin que nadie tenga que darle permiso para entrar. Esto puede sonar extraño en Europa, pero no lo es para la mitad de la población mundial, a la que no le permiten tener cuentas bancarias, ya sea por raza, sexo, religión, política, etc.

También nos gusta la idea de que cualquier comercio puede comenzar a aceptar pagos desde cualquier parte del mundo sin restricciones y sin depender de intermediarios los cuales puedan cambiar un pago hasta 6 meses después de su realización.

¿Qué alcance tiene Bitnovo a nivel europeo?

Bitnovo está creciendo muy rápido a nivel europeo. Nuestras tarjetas de prepago con las cual se pueden recargar con el saldo convertido de criptomonedas como Dash o bitcoin tienen mucha aceptación por toda Europa. También estamos ahora en pleno proceso de expansión con nuestras tarjetas regalo y cupones a varios países europeos. Antes de terminar el 2017 lanzamos en más de 50.000 tiendas en Italia y para 2018 entramos en Portugal, Francia, UK, Rumania, etc. En Grecia y Chipre miles de usuarios ya pueden comprar mediante métodos de pagos alternativos en nuestra plataforma.

La idea es no limitarnos solamente a Europa y estamos también en negociaciones para abrir en Latinoamérica y en países Africanos donde podemos ayudar mucho más a la inclusión en un 'sistema financiero' de toda esa gente sin cuentas bancarias.

¿Qué retos tenéis para cumplir con la normativa de prevención de blanqueo de capitales y como trabajais con las autoridades?

Desde que lanzamos Bitnovo en 2015, uno de nuestros objetivos principales era conseguir regulación y cumplir con toda la normativa. Tenemos unas diligencias y un manual de prevención de blanqueo de capitales presentado ante las autoridades pero lamentablemente debido a la falta de regulación actual, no tiene ninguna validez. Lo tenemos todo preparado para cuando llegue el momento de la regulación poder cumplir con todos los requisitos y así continuar con nuestro trabajo de la manera más rápida posible.

Actualmente colaboramos en temas de formación con diferentes autoridades ya que existe un gran desconocimiento sobre blockchain y las distintas criptomonedas. Resolvemos las dudas que puedan ir surgiendo.

¿Cuáles son las dudas y formaciones que os demandan los reguladores o la policía?

Son las mismas dudas que puede tener todo el mundo con el que hablamos y que desconoce el mundo de las criptomonedas. La primera duda que siempre surge cuando hablamos con autoridades o bancos es la de ¿quien está detrás de Bitcoin? ¿quién respalda los bitcoins de los usuarios? No comprenden que gracias a blockchain, todo esto no es tan necesario saberlo porque hablamos de una revolución total contra los sistemas tradicionales que conocemos en la actualidad, donde debemos depositar la confianza en un agente tercero validador. En blockchain, depositamos la confianza sobre todo el sistema y no sobre un agente único y esto supone una revolución en la confianza. Sí que es cierto que requiere entender lo que significa el software libre para poder entender lo que Bitcoin y su blockchain significa. Una vez entienden este concepto, el resto de conceptos se asimilan más rápido.

Otra de las cosas que les sorprende mucho es que todas las transacciones de bitcoin son públicas ya que quedan registradas en la blockchain. Por desconocimiento, existe la creencia que Bitcoin es totalmente anonimo cuando en realidad es uno de los sistemas con mayor transparencia del mundo. ¡Esta cualidad creo que es una de la que más asusta a los gobiernos del mundo!

El resto de preguntas habituales es cómo se genera la moneda, cómo se guardan los bitcoin en wallets, etc. Realizamos sesiones para resolver cualquier duda específica que los asistentes puedan tener y al tiempo incidimos en tratar simplificar conceptos.

