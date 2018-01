Mercado laboral: ¿cuándo se romperán los 'techos de cristal' para las mujeres?

Estoy harto ya de tantos artículos “feminazis”.



No paráis de excretar basura periodística acerca de la igualdad de género en aras de no faltar a lo políticamente correcto y soltáis perlas como “estereotipos sociales” y tantas otras. Luego tomáis datos de la UGT para mostrar el % de “brecha salarial”.



Lo único que hacéis es faltar a la verdad y “arrimaros al sol que más calienta”, alimentando así el malestar que estáis generando con vuestra vehemencia descontrolada.



No voy a explicarlo yo, para que no me acuséis de machista, troglodita o lo que sea, leedlo de un periódico “del pueblo” como se dice hoy día para decir “de izquierdas”.



http://www.publico.es/politica/brecha-salarial-1.html