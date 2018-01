Atrapados por la nieve en la AP-6: la incompetencia de unos y la codicia de otros

Coches atrapados en la AP-6 el pasado fin de semana. Imagen de EFE

La pasada noche del seis de enero quedará grabada en la mente de numerosas personas que quedaron atrapadas con sus vehículos en la AP-6, tras las intensas nevadas con las que ha comenzado el año.

Hasta 18 horas de angustioso encierro tuvieron que sufrir quienes se adentraron confiadamente en su camino al infierno helado.

¿Se imaginan lo largas que pueden hacerse dieciocho horas sin poder apenas salir de su vehículo, a por ejemplo hacer sus necesidades? ¿Se imaginan lo dramáticas que pudieron ser algunas escenas, de familias con niños e incluso bebés, sin alimentos, sin agua, sin apenas combustible para mantener la calefacción encendida? ¿Se imaginan una emergencia sanitaria en esas condiciones: un infarto, un ictus, una persona que necesitara insulina para su diabetes...?

Más de tres mil vehículos inmovilizados, con sus ocupantes dentro, sin saber si su coche pasaría de ser su tabla de salvación a su ataúd.

Repartiendo culpas

Y el Gobierno culpando a los conductores, por "no hacer caso de las previsiones" meteorológicas y no ir preparados. Y la izquierda culpando al Gobierno. Aquí disiento yo de la izquierda, por una parte, y de mis amigos liberales y del Gobierno por otra: hablamos de una autopista de peaje (o sea de pago) con una empresa concesionaria, responsable en todo caso de: 1) Haber impedido el acceso a la autopista si las condiciones meteorológicas así lo aconsejaban; y 2) mantener la vía libre de nieve, en condiciones adecuadas de transitabilidad, si se ha permitido el acceso a la misma.

Una vez permitido el acceso a la autopista, y cobrado por el mismo, se establece una relación contractual entre las partes, y la concesionaria se obliga a mantener la calzada libre de obstáculos que puedan impedir la libre circulación, ¿o no?

Así que no puedo estar más en desacuerdo con quienes culpan al Gobierno, salvo en la parte que le toca de exigir responsabilidades a la empresa concesionaria; en desacuerdo con el Gobierno a la hora de culpar a los ciudadanos, que en todo caso transitaron por una vía de pago que estaba abierta al tráfico; y en desacuerdo con algunos compañeros liberales como Zafra, que carga tintas sobre el usuario de la vía, pasa la mano por el lomo al Gobierno y se olvida de sacudirle a la concesionaria.

La #nevada estaba avisada, pero "para qué llevar cadenas, si nunca pasa nada". Mejor culpar a la DGT, a la concesionaria de la AP6 y a cualquiera. La culpa nunca es nuestra. Siempre de otros.

Pese a todo, es una putada. — € Juanma López Zafra (@jmlopezzafra) 7 de enero de 2018

O Lacalle, que aplaude a Zafra: siendo liberales, de mercado, entenderemos que hay una concesionaria, una empresa, responsable de lo ocurrido, y este es el hecho objetivo, evidente e indiscutible. Hay un contrato con el usuario, un servicio que prestar. ¿Estamos, o no estamos? Porque yo no estoy hablando de que el Estado tenga que venir a sacarnos los pies de la nieve, pero sí la empresa adjudicataria, que seguramente no adoptó, en su codicia, las medidas necesarias, por ahorro de costes y por infravalorar la situación.

Responsabilidad personal

Después ya podremos entrar en debates sobre otras cuestiones que no soslayo: la necesidad de una responsabilidad personal, de la que el 80% de los españoles adolece; o lo irrisorio que resulta un país europeo que se colapsa con cuatro gotas de agua o un palmo de nieve, porque señores, en muchos países nieva de verdad, y la vida no se paraliza (ni en el Norte de Europa ni en Norteamérica); etc.

Por cierto, la DGT aprovecha que el Pisuerga pasa por Valladolid para soltar la ocurrencia de implementar leyes para exigir a los conductores que ante meteorología adversa deban ir pertrechados para hacer frente a las mismas. Así somos en este país: cualquier situación es buena para cargar contra el ciudadano, añadirle más obligaciones, reducirle derechos y asaltarle el bolsillo.

Amigos lectores, nos vemos en breve con una pala y un saco de sal en el maletero del coche, para hacer gratis el trabajo por el que el Estado nos roba a impuestos o una empresa se lucra sin dar servicio. Supongo que ante lluvias persistentes deberemos llevar una canoa inflable; ante vientos fuertes, un lastre adecuado; ante un ataque al corazón, un desfibrilador; etc.

Y no puedo finalizar sin dejar de felicitar a la UME, a sus componentes, algunos de ellos amigos míos, porque esos militares, como los del resto de unidades de los Ejércitos de España, desempeñan una labor mal pagada, desarrollada en condiciones pésimas de escasez de personal y de medios, sin conocer horario ni calendario, anteponiendo su misión a sus vidas y a sus familias Me quito el sombrero ante vosotros.

Eso sin olvidar que estamos ante un personal que no debería emplearse de forma habitual para liberar de gastos e inversiones a empresas privadas mimadas (como estamos viendo), o para realizar tareas que debería desempeñar un personal contratado al efecto (como puede ser el caso de la conservación del patrimonio natural: agentes forestales, cuadrillas de extinción de incendios, etc.)

P.S.: a los pocos días, ha vuelto a ocurrir un episodio similar, pero de menor alcance, en la AP-68. Quizás sea hora de revisar las concesiones de autopistas, y dejar de regalar los 'negocios públicos' a determinadas empresas en este país.

