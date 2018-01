El rey que rabió

Una persona que en su vida en general trata los asuntos solo desde el punto de vista particular y de forma egoísta, como a mi entender los ha llevado el anterior monarca, no puede ser el jefe de un Estado, personas de esa condición abundan en la política y por ello estamos donde estamos, la única diferencia es que la monarquía es prescindible y los políticos no, alguien ha de ejercer la función, por otra parte, cambiar un padre por un hijo/a no creo que resuelva nada.