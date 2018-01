Buenos síntomas para las bolsas

Mucho han cambiado las cosas en las plazas europeas con la llegada del nuevo año. Tanto que en solo tres sesiones, las bolsas del Viejo Continente han pasado de coquetear con los soportes a acercarse a sus resistencias. El Ibex, con una revalorización del 2,7% en el año hasta colocarse a solo el 0,8% de la barrera de los 10.400, es un buen ejemplo.

Pero no el único, ya que el EuroStoxx, el índice menos alcista de 2017, y la totalidad de bolsas europeas también se han contagiado del optimismo con importantes subidas. Este repunte generalizado de las plazas está bien fundamentado. Por un lado, responde al hecho de que el euro no da más señales de fortaleza al no romper la resistencia del 1,21 dólares.

Además, las buenas perspectivas económicas de la zona euro (El BCE estima que el PIB crezca el 2,4% en 2018, su mayor ritmo en una década) también impulsan a los mercados. Y por si faltara algún factor, el hecho de que Corea del Norte haya efectuado un acercamiento histórico con su vecino del sur también explica que el Dow Jones haya superado la histórica barrera de los 25.000 puntos. Resulta evidente que la buena marcha económica europea y americana y la reducción del riesgo geopolítico en Corea son buenos síntomas para las bolsas de cara al resto del año.

A pesar de ello, y de que la tradición dicta que un buen enero implica un buen año en bolsa, el inversor no debe dejarse llevar por la euforia. Se debe tener en cuenta que, aunque importantes, las subidas son contenidas y que ningún indicador europeo logra aún romper sus resistencias. De hecho, solo el tirón del sector bancario podría llevar a que se superaran dichas barreras. Por tanto, aunque el arranque sea prometedor se debe ser cauteloso.

