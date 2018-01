Cambio en las reglas del juego: ¿se aproxima el fin del dominio del dólar en el comercio internacional?

Most

En el momento en que Bretton Woods entró en vigor se rubricó algo más que la deuda infinita de EEUU. Y es que los ciudadanos, por más ingenuos y pardillos que seamos siempre acabamos por darnos cuenta de que nada tangible respalda esa deuda. El PIB del país correspondiente que a su vez lo respalda el banco central de turno que a su vez es quien imprime más "papelitos de colores"... la pescadilla que se muerde la cola.



Hasta que no retornemos a un patrón-oro o similar, con un activo tangible que respalde la moneda (no ha de ser oro, puede ser petróleo, tierras raras o un conjunto de todos los activos palpables de una nación) no retornaremos a la coherencia económica.



Todo esto es aplicable a la bolsa y sus magníficos derivados y criptodivisas ineficaces.