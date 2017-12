Paro e inmigración en Europa

Este tío es un cuñao y no tiene ni idea de lo que significa irse a trabajar fuera .



No todo el mundo está preparado para ir a disfrutar alegremente de la movilidad exterior con espíritu aventurero. Enfrentarse a un idioma nuevo, costumbres y mentalidad diferentes, y mucho desaprensivo que intenta aprovecharse de la ingenuidad de quien no conoce sus derechos en el país de acogida.



Internacionalizar tu marca personal no es tan fácil, cuñao. En ningún país te reciben con el manual de ayudas sociales y salarios indirectos.