La gran oportunidad desperdiciada por los no independentistas

El poder de nuestro dinero es inmenso y cada vez que compramos un producto Catalán contribuimos a que los golpistas suelten mas veneno, lo único que de verdad perjudica a los Golpistas es: NO CONSUMIR PRODUCTOS CATALANES, OJO que el corralito esta de camino, NO SEAT, No Tous, No Mango, las frutas de Lérida que se la coman los Golpistas, si estamos unidos y no consumismos productos Catalanes esto seguro que cambiara, OJO con las etiquetas que se esconden.