Las declaraciones de Josep Rull

Buen artículo, Profesor; podría en el próximo, por favor, confirmar que no son competitivos en nada de lo que producen, que un español puede comprar equivalente en Alemania, Francia o Italia con mucha mejor calidad y mucho más barato incluso con transporte, es decir, que llevan generaciones vendiéndonos basura a precio de oro; qué han hecho con los beneficios siderales arancelarios ? sobornaron desde Figuerola a Cambó a los políticos en Madrid para conseguir los aranceles ? Si no, cómo convencieron a esos políticos de Madrid ?cómo se enriqueció Cambó tan brutalmente ? Si fuesen competitivos y capaces de exportar, no sería imparable la independencia ? ha sido el boicot el único argumento que ha parado la independencia ? por qué no ha habido un debate político de nivel ? dijo francesc de carreras en tv1 que fue el PP quien paró el debate político. Puede contestar, Profesor ? PD : en el portal alemán www.violey.com puede encontrar precios alemanes de bienes de consumo para casi todo lo que se le ocurra, todo mejor y más barato que equivalente catalán.