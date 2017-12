El 2% de la señora Cospedal

¿ Y porque no te callas ? como siempre chocheando este hombre no tiene solucion y sale por lo cerros de ubeda. Pone siempre el tema manido de la educación que por ej. en Andalucía los últimos mientras se gastan el dinero en pesebristas y amigotes y la sanidad hecha un zorro y no dice nada de que en España hay 450000 políticos y este sr. todavia queria que en el parlamento hubiera más ....cuando sobran 300000 ¿ porque no dice algo sobre esto ?