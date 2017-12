El error del Gobierno promocionando productos catalanes: el boicot beneficia al resto de CCAA

El polilogismo que siempre ha sido un arma de defensa contra cualquier ataque o crítica en contra de las ideologías más sectarias como el comunismo con el de tachar de burgués a todo aquel que no opinara igual hemos pasado a utilizar ese mismo polilogismo como arma de defensa y ataque, pues todo aquel que se posicione en contra del nacionalismo o catalanismo estatista o nacional catalano nacionalista es automaticamente considerado "facha". Hemos de perseverar los liberales para no caer en esta trampa y no retroceder un ápice. Aquí el problema es que hasta el govierno central se nos vuelve en nuestra contra y contra nuestros propios intereses, sólo nos quedan dos armas al resto, el del boicot y el de dejar de votar a la casta política de la partitocracia y a sus dos bisagras, los nacionalismo catalán y vasco.



SEAMOS CLAROS, CONTUNDENTES, PERSEVERANTES E INCORRUPTIBLES, EN UNA PALABRA, SEAMOS LIBRES.