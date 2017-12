Cosas de la OCDE

Foto: Archivo

Cada vez que leo o escucho alguna recomendación o análisis procedente de la de la OCDE me pregunto para qué sirve esta organización, aparte de para dar consejos que nadie le ha pedido. Lo último ha sido una proyección demográfica según la cual en 2050 (¡cuán largo me lo fiais!) en España habrá tres personas mayores de 64 años por cada cuatro en edad de trabajar. En los comentarios de la OCDE se señala a Japón y a España como los países que estarán más envejecidos en esas fechas.

No tenemos por qué tomarnos al pie de la letra tales adivinanzas, entre otras cosas porque sin ir más lejos, en 1968 la ONU, el MIT... anunciaron: "En los próximos años, cientos de millones de seres humanos morirán de hambre a causa de la sobrepoblación". No hubo de pasar mucho tiempo para que estas jeremiadas quedaran en ridículo y hoy nos encontramos no con una crisis de producción de alimentos, sino con problemas de distribución.

Con tan solo el 3% de la población activa dedicado a la agricultura se obtienen más alimentos de los que se necesitan. Es cierto, sin embargo, que Europa y España soportan una alta tasa de envejecimiento mas, en contra de lo que suele creerse, en esa proporción apenas influye el crecimiento de la esperanza de vida, pues el proceso de envejecimiento se debe, casi exclusivamente, a la baja fecundidad.

En cualquier caso, cuando se habla de envejecimiento se suele pasar sin transición a poner en duda la sostenibilidad de las pensiones y, en efecto, algo tiene que ver la creciente esperanza de vida.

Veamos. En media, la Seguridad Social devuelve al jubilado todas sus cotizaciones durante los doce años siguientes al momento en el cual se jubiló y, sin embargo, la esperanza de vida a esa edad es casi el doble (20 años en varones y 22 en mujeres). Para más inri, la edad real (no la legal), de jubilación está muy por debajo de los 65 años. ¿Cuál es la causa? Pues los jubiladores, que se dedican a echar a la calle mediante prejubilaciones a miles de asalariados cada año.

