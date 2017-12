Cataluña: argumentos valientes

Foto: Efe.

Sigo desde hace mucho tiempo, y en elEconomista he publicado algún comentario, la actividad de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras que reside en Barcelona y que es una de las Reales Academias del Instituto de España. Por eso, conviene destacar lo que su presidente, Gil Aluja, ha señalado sobre la crisis económica generada como consecuencia de una serie de decisiones políticas que intentan la separación de Cataluña del resto de España. Añado que Gil Aluja es catedrático emérito de Economía Financiera de la Universidad de Barcelona. Merece la pena conocer sus reacciones recientes ante el panorama que se contempla, y que desde Madrid parecía preocupante. ¿Y lo es?

En primer lugar, en esa Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, en su XII Acto Internacional, se ha ratificado por dónde ha de discurrir el futuro económico de Cataluña. Ya es hora de abandonar ideas proteccionistas, esas que culminan con Cambó; menos aún, en erróneas ideas del abandono del ámbito económico español, lo que automáticamente supondría la salida de la Unión Europea y, por supuesto, de la eurozona, con lo que se vendría abajo la actual moneda, o sea, el euro, que tienen como el resto de España los catalanes y todas las instituciones en Cataluña. Se trataría de una locura a la venezolana. Pero, en cambio, esa Real Academia en ese XII Acto Universal sostuvo acertadamente que Barcelona, como consecuencia del distrito industrial que tenía, su rápida vinculación con otros focos industriales importantes españoles y europeos, ha pasado, además, a poder obtener frutos adicionales de su renta de situación. Conviene, además, señalar que en relación con el puerto de Barcelona, esta tesis la comenzó a exponer el profesor Ramón Trías Fargas, un buen conocedor, precisamente, de la teoría de la localización, en su obra, publicada por el Servicio de Estudios del Banco Urquijo, Análisis económico del puerto de Barcelona, aparecido en 1968.

¿Y qué expone en ese sentido la citada Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras? Que la renta de situación de Cataluña, al encontrarse dentro de un mercado español ascendente, y en la proximidad del francés -y a través de él con el resto del europeo más importante ha pasado a tener una renta de situación extraordinaria, porque enlaza esos mercados con el poderoso avance de China, India, y de todo el sudeste asiático, incluidas las Filipinas, que se conecta con la Europa más rica. Basta haber leído lo que sobre distritos industriales escribió Alfredo Marshall para comprender que esa revolución económica asiática, ese desarrollo fuerte del conjunto español, buscará una y otra vez el puerto de Barcelona y a través del distrito industrial, se prolongará en todas las direcciones. Un ejemplo previo lo tenemos en la inversión del grupo chino Hutchinson en el puerto de Barcelona. Pero todo eso precisa un complemento, que el profesor Gil Aluja sintetizó así: "Este tipo de inversiones requiere previsibilidad y estabilidad política".

Por eso, el pasado 13 de noviembre de 2017, Gil Aluja, con motivo de ser nombrado doctor honoris causa por la Universidad de Extremadura señaló en Cáceres, según Europa Press, que el actual proceso independentista surgido en Cataluña "ha dividido a la sociedad catalana en dos grupos", y las consecuencias las expuso en su intervención en el momento de su investidura como doctor en Cáceres, titulándola La escisión de territorios, ¿y después qué? En ella denunció que esta realidad, dañina con gran altura para la actividad económica, fue consecuencia de que existió, desde hace mucho tiempo, "una minoría muy activa dispuesta desde el principio a mentir y a situarse fuera de la legalidad", la cual ha realizado un pertinaz adoctrinamiento "de los jóvenes en las escuelas". Añado que por eso la responsabilidad de quienes en el Gobierno Suárez, en 1979-1980, transfirieron la enseñanza a la autonomía catalana, es ciertamente gigantesca y han conseguido crear un "absurdo clima en el que se impide pensar", y en el que sólo se aceptan "etiquetas" en forma de mensajes en las redes, sociales que son "ingenuamente asumidas como verdades por mentes sin ideas". La calificación de lo sucedido, de acuerdo con lo que se publicaba en El Periódico de Extremadura el 15 de noviembre de 2017, es que se trata de "un daño irrecuperable".

Y de Gil Aluja, María J. Muñiz, en el Diario de León, el 27 de noviembre de 2017, recoge esto de las declaraciones que le hizo en esa ciudad: "Como economista parto de la base de que la independencia de Cataluña no es económicamente viable ni a corto ni a medio plazo. Efectivamente, la teoría de la incertidumbre... nos indica que la tendencia mundial es hacer las cosas cada vez más grandes, porque sólo a través de la colaboración podremos tener voz en el contexto internacional. Si nos dividimos, tendremos una voz que no la escuchará nadie". Y creo que atinaba al señalar en esas declaraciones, que en un trabajo que acaba de terminar titulado ¿Y después, qué? considera que el independentismo es popular por creer que "Madrid nos roba, no nos dan el Corredor Mediterráneo, no nos dejan gobernar...".

Allá, en enero de 1935, en el Weltwirtschaftliches Archiv, aparecía el artículo de un economista de Reus, Román Perpiñá Grau, en las páginas 61 a 131, titulado Der Wirtschaftsaufbau Spaniens und die Problematik seiner Außenhandelspolitik. En ese artículo se condenaba radicalmente la política económica proteccionista defendida entonces por el catalanismo, la que Cambó había logrado imponer a España. Gil Aluja es también de Reus.

