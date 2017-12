¿Corrección o confusión?

Como se puede pretender educar en igualdad con una terrible desigualdad en la ley,hasta el punto de vulnerar los derechos fundamentales del hombre, entre ellos su presunción de inocencia en la Ley de Violencia de Género,una ley desigual,interesada para el feminismo radical, qué oculta cuando es la mujer la que ejerce violencia contra el hombre con resultado de muerte, hasta el punto de haber eliminado las estadísticas de muertes de hombres por mujeres ,de no publicarse, ni condenarse ,ni guardar minutos de silencio, ni tener la más mínima ayuda,ni condena. Con qué base científica se niega el maltrato psicológico de la mujer hacia el hombre. La mujer en la España de hoy no es víctima de ningún machismo y de ningún heteropatriarcado. Al contrario es el hombre quién es víctima del más absoluto maltrato en la ley y en los tribunales especializados en violencia de género para mujeres con ayudas por todo y para todo de mil millones de euros que todavía son insuficientes según todos dicen ,donde se les juzga y condena hasta el punto de que cuando un hombre mira el teléfono de la mujer se considera violencia de género y cuando es la mujer quien lo hace se considera que lo hace porque se preocupa por él. Qué clase de idea sobre la igualdad tan deformada pretenden hacernos creer. Lo que estamos construyendo es una terrible desigualdad y un enorme maltrato hacia el hombre con todos los poderes del Estado, y además una terrible dictadura, en la cual quién se atreve a dar esta opinión, lo cual se hace de forma respetuosa y constructiva, es rápidamente censurado apartado y casi linchado por un feminismo radical interesado. Por favor ya tenéis la igualdad esto es España actual,ya hay miedo,terror hacia la mujer pues su palabra tiene presunción de veracidad y el hombre siempre presunción de culpabilidad.No le robéis los derechos al hombre. Hay muchísimos miles de hombres que son víctimas de violencia psicológica y chantajes con esta ley, qué son desposeídos de sus hijos de sus bienes materiales pero sobre todo de su dignidad, que no les queda más opción que quitarse la vida para salir de este infierno y esto también debería ser considerado maltrato. Y por favor que se trata de enseñar en igualdad. Es imposible educar en igualdad con desigualdad ejerciendo censura y terror. La violencia no tiene género debe ser violencia siempre venga de donde venga, y todos los casos de violencia aunque haya diferencia numérica entre hombres y mujeres deben ser de la misma manera condenados y tener el mismo tratamiento en la ley.La misma ley para todos que ya tiene mecanismos para actuar en base a agravantes o eximentes en cada caso. Es tan sencillo como leer los derechos humanos fundamentales que todas las constituciones del mundo reconocen como inalienables de hombres y mujeres blanc@s y negr@s. Y no hacer discriminaciones ni positivas ni negativas entre hombres y mujeres, ni por sexo ni por raza ni por religión ni por cualquier otra circunstancia personal.Me arrepiento enormemente de haber sido votante de izquierda,entre ellos el PSOE,culpable desde 2004 de la ley de genero contra el hombre.La ley de zapatero que vulnera todos y cada uno de los derechos humanos del hombre por el genero al que pertenece.Y me arrepiento muchisimo de haber votado una vez a PODEMOS,por querer liderar este despropósito contra el hombre, con el insulto de hacernos creer que lo hacen en nombre de la igualdad y lo que van a conseguir es que feminismo sea sinónimo de terror. Sólo hay un partido político que se ha mostrado tajantemente en contra de esta barbaridad y es VOX. Algunos iluminados después se preguntarán porque su ascenso en las urnas...